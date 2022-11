Sin acuerdos entre Ejecutivo y Congreso tras primera reunión

Sin acuerdos, y con el Presupuesto 2023 todavía en incertidumbre, culminó la reunión entre el Tesorero del Estado, Carlos Garza, y los representantes de las bancadas en el Congreso.

El encuentro, que duró más de una hora y se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, fue calificado como 'ríspido' por diversos participantes.

'No hay acuerdo, claro que no hay acuerdo; es un presupuesto unilateral donde todos los proyectos de nuestros alcaldes no vienen contemplados.