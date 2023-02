'Truenan' vecinos por obras en Casco de San Pedro

No sólo en el Centrito Valle de San Pedro está “caliente” la inconformidad por las obras de remodelación que implementa el alcalde Miguel Treviño, sino también en el llamado casco municipal, donde los trabajos están acabando con la paciencia y hasta mermando la salud de los vecinos.

Particularmente los adultos mayores han puesto el grito en el cielo, porque debido al cierre de calles por los trabajos, no pueden llegar hasta sus casas en sus vehículos, sino que tienen que dejar el auto en estacionamientos lejanos y caminar; impidiéndoles necesidades básicas para ellos como cargar una silla de ruedas o descargar la despensa o tintorería.

Lo peor, de todo, denunciaron, es que el “daño” será permanente, ya que el diseño de la remodelación contempla dejar en varias calles sólo un carril para ingreso y salida, por lo que no podrán estacionarse afuera de sus casas y sus familiares tampoco podrán dejar cerca sus vehículos.

Vecinos se quejan, igual que en el “Centrito”, de que las obras se hacen todas ‘de golpe’, esto es, simultáneamente, con el fin de terminar más rápido, lo cual beneficia al municipio, pero no a locatarios y vecinos, pues inhibe por completo la movilidad, causa zozobra de negocios y entorpece severamente la movilidad.

El sociólogo Juan Zapata Novoa, de 75 años de edad, quien tiene décadas viviendo en la zona del casco, aseguró que el alcalde nunca los tomó en cuenta para el proyecto.

Consideró que la obra es estética e innecesaria, porque se le está quitando lo “histórico” al sector.

A pesar de su edad, le asignaron un cajón de estacionamiento considerablemente lejos de su hogar, pues está a cinco cuadras de su domicilio.

Hay otros vecinos, también adultos mayores, a los que se les asignó un cajón en un cuarto piso de un edificio de estacionamientos.

“Cuando he expresado mi enojo por el proyecto del casco de San Pedro (que no es ni antiguo, ni histórico) me responden que me calme porque va a quedar ´muy bonito´. Qué bonito es que a personas mayores o con limitaciones, les asignen un cajón de estacionamiento a cuatro o cinco cuadras de sus casas o en un cuarto piso del estacionamiento municipal, como es mi caso, para así dejar solo un carril para transitar y al ampliar las banquetas puedas llegar en bicicleta, qué bonito es que no puedas descargar nada frente o cerca de tu casa, ni el súper o la tintorería, porque te van a multar por obstaculizar el único carril de tránsito, como le sucedió a un vecino que quiso bajar dos sillas de su automóvil”, ironizó