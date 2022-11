Votarán panistas contra el predial de San Pedro

Diputados se preparan para estudiar el planteamiento de aumento realizado por la gestión del alcalde de San Pedro Miguel Treviño.

La vocera del colectivo Despertar Ciudadano, Patricia Pérez, indicó que ya están integrando el equipo de abogados y ciudadanos que ayudarán con los amparos contra dicha medida, que estarían presentando a finales de noviembre.

“Los abogados ya los tenemos para varios amparos, vamos a empezar a hacer convocatorias para empezar a conformar los expedientes para las personas que se quieran amparar contra el aumento a los valores catastrales.

“Los amparos, los abogados y todo ese equipo con el que vamos a contar van a ser a nivel ciudadanía, nuestro proyecto es de gran envergadura, ya estamos conformando ciertas líneas importantes ciudadanas, para desde ahí trabajar, esto lo daríamos a conocer a finales de noviembre principios de diciembre”, señaló Pérez.

Rebeca Clouthier, ciudadana de San Pedro y activista, señaló que ante ello están realizando presión para que los diputados voten en contra de esta medida.





También puntualizó que están afinando la estrategia de los amparos.

“Tenemos cadenas en WhatsApp con la información de todos los diputados, se les está mandado a la ciudadanía sus correos electrónicos y algunos teléfonos para que la ciudadanía de San Pedro los esté, valga la expresión ‘acosando’ y que les pida que no nos atropellen.

“Eso es una acción que ya se está llevando a cabo y previamente a que suceda la decisión o se vea el caso en el Congreso, nosotros estaremos al pendiente de la fecha para presentarnos ahí y también manifestar nuestra posición”, dijo Clouthier.

Además, Clouthier señaló que no se descarta ir por la vía jurídica, con el trámite de amparos porque indicó que es injusto otro amparo, dado que este 2022 se les recetó uno del 25 por ciento.

“Obviamente, sí está considerado, muchos de los diputados ya no han dicho que van a votar a en contra, si esto ocurre que nos den la espalda, ya veremos qué acciones jurídicas, como el amparo, tendremos que emprender”, añadió.

Por su parte, Patricia Pérez agregó que buscarán que los abogados que conformen el equipo para tramitar los amparos no haya trabajo de cerca con los diputados para evitar que puedan darle la espalda a los ciudadanos.

“Lo estamos conformando con abogados que no sean chapulines, que no hayan trabajado en partidos políticos ni nada de eso, porque no queremos gente que tenga y deba favores o que tenga relación con partidos políticos que no han funcionado.

“Ya está formada la estructura, pero estamos convocando a ciudadanos que realmente hagan trabajo en la comunidad, que tenga que un perfil de servicio a la comunidad, no queremos oportunistas”, dijo Pérez.