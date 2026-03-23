Aprobarían Nueva Ley de Educación con voto de MC en contra

El Congreso del Estado está viendo la Nueva Ley de Educación en el pleno, la cual se trabajó de la mano con todas las bancadas, la Secretaría de Educación, padres de familia, asociaciones civiles entre otras y se prevé que se apruebe, con el voto de Movimiento Ciudadano en contra.

Fue hace casi un año que esta nueva legislación comenzó a prepararse en conjunto, se hicieron mesas de trabajo y reuniones para verificar que se incluyeran los puntos esenciales y que se adapten a las nuevas tecnologías.

Entre los puntos claves de esta ley es programas de inclusión educativa a menores con autismo y neurodivergencias; la regulación del uso de los celulares dentro de las aulas; garantizar el acceso a una menstruación digna; así como hacer que la educación superior sea gratuita al igual que la básica.

A pesar de que desde un inicio se trabajó en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado y las demás bancadas, Movimiento Ciudadano adelantó que votarán en contra de la ley, ya que la consideraron ‘letra muerta’ porque no se podrá ejercer por falta de presupuesto.

“Nosotros estamos en contra de esta ley de educación, lamentablemente puede ser que nazca como una ley muerta porque no hay la suficiencia presupuestal necesaria para que pueda entrar en vigor y siendo de esta manera, pues pod tener muchos buenos propósitos en esta ley, pero si a final de cuentas no hay el suficiente recurso económico para que pueda ser implementada, pues creo que muy poco o flaco favor le hacemos a la educación a nuestro estado, al generar una ley de en este sentido.

“Aquí no se trata de venir a este ponernos estrellitas o de tratar de cabildear o señalar que fuimos creadores o creadoras de alguna ley, sino más bien que se puede implementar y que tenga buenos resultados para Nuevo León”, dijo la diputada Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto, dijo que en lo personal su voto será en abstención, porque hubo puntos en los que no se llegó a un acuerdo entre todas las bancadas, pero adelantó que sí se puede aprobar, ya que solo se necesitan 22 votos para que pase.

“No puedo decir que estoy en contra de todo, es por eso que la sugerencia, el voto de un servidor va a ser en abstención. Aquí hay libertad, todos tienen acceso a los dictámenes, a los análisis y ya cada quien determina siempre estos temas tratamos de generar el mayor consenso y poder ir en unidad en los distintos temas.

“Los agregados que le ha hecho Morena son muy menores, los que en realidad están de fondo no lo han agregado o nos quieren dar cosas medias descafeinadas y por lo tanto no coincidimos con el todo, pero sí yo sé que creo que pues va a pasar porque creo que tienen los votos”, agregó Soto.

Por su parte, la diputada del PAN, Itzel Castillo, calificó como lamentable que Movimiento Ciudadano vaya a votar la ley en contra con la excusa del presupuesto.

“Excusa tras excusa tras excusa, creo que MC ya allá no haya como proteger al ejecutivo y por eso evaden la responsabilidad que tienen como legisladores. Hoy por hoy nosotros le debemos a nuevo León una ley, una ley de educación que por años hemos estado buscando para que sean incluidos todos nuestros niños, niños, adolescentes y todos los jóvenes estudiantes y pues resulta que buscando el no tenemos presupuesto, pero por qué no buscamos el cómo sí, el cómo sí podemos trabajar para una mejor ley.

“No se sentaron, no se presentan, no presentan las modificaciones que pudieran ellos decir como bancada. agréguenlas o ahorita nosotros se trabajó en reservas desde el fin de semana, estuvieron trabajando los diferentes grupos legislativos y casualmente quién cree que no se presentó? MC. Su trabajo es legislar, no señalar ni excusarse. Y eso es lo que están haciendo”, dijo Itzel Castillo.

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