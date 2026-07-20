Abanderan a delegación mexicana rumbo a Juegos Centroamericanos

Los encargados de portar el lábaro patrio fueron el clavadista Juan Manuel Celaya y la tiradora Gabriela Rodríguez, ambos subcampeones mundiales

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La Delegación Mexicana quedó oficialmente lista para competir en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 luego de recibir el lábaro patrio en una ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Con una representación integrada por 646 deportistas y cerca de 700 integrantes en total, México iniciará una nueva participación en la máxima justa deportiva de la región con el objetivo de mantenerse entre las potencias del continente.

Celaya y Rodríguez encabezaron el abanderamiento

El clavadista Juan Manuel Celaya, medallista olímpico en París 2024, y la tiradora Gabriela Rodríguez fueron los encargados de portar la bandera nacional durante la ceremonia.

Ambos deportistas, reconocidos por sus resultados internacionales y por haber alcanzado subcampeonatos mundiales en sus disciplinas, recibieron la responsabilidad de representar a todo el contingente mexicano.

Durante el acto también estuvieron presentes la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, y el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.

Durante su mensaje, la mandataria federal resaltó la importancia de competir bajo los colores nacionales y recordó el peso histórico que tiene México en el ámbito internacional.

“Representar a México es algo único. Piensen en nuestra historia. Muy pocos países en el mundo tienen la historia que tenemos. Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario”, expresó.

Sheinbaum entregó oficialmente la bandera nacional a los atletas, quienes asumieron el compromiso de competir en nombre del país durante el certamen regional.

México competirá con 646 deportistas

La delegación nacional estará conformada por 332 hombres y 314 mujeres, quienes participarán en la mayoría de las 40 disciplinas programadas.

Entre los deportes incluidos destacan atletismo, clavados, tiro con arco, tiro deportivo, remo, surf, ajedrez y deportes electrónicos, entre otros.

Además, México contará con varios atletas que llegan como favoritos en sus respectivas disciplinas.

En atletismo destacan Alegna González, Alejandra Ortega, Erick Portillo y Uziel Muñoz. En tiro con arco sobresalen Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, mientras que en tiro deportivo una de las principales cartas será Gabriela Rodríguez.

Los clavados volverán a ser una de las disciplinas más fuertes para el país con la participación de Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya. En remo, la atención estará puesta en Kenia Lechuga, una de las deportistas más constantes del equipo nacional.

La competencia inicia el 24 de julio

Cabe señalar que los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe comenzarán oficialmente el próximo 24 de julio con la ceremonia inaugural programada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en Santo Domingo, República Dominicana.

Por otra parte, la edición 2026 tendrá un significado especial al celebrarse el centenario de los Juegos, reuniendo a 37 países de la región en una de las competencias deportivas más importantes del continente.