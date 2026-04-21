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Coahuila

Abanderan delegación de Coahuila previo a Olimpiada Nacional

El gobernador Manolo Jiménez Salinas deseó éxito a los atletas, con la expectativa de que representen a Coahuila con resultados destacados

  • 21
  • Abril
    2026

Con la participación de autoridades estatales, deportistas y entrenadores, este martes se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación coahuilense que competirá en la Olimpiada Nacional Conade 2026, considerada el evento más importante del deporte amateur en México.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien entregó la bandera a la escolta representativa, en un acto protocolario organizado por la Secretaría de Educación y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC).

De acuerdo con el director del INEDEC, Antonio Cepeda Licón, la delegación está integrada por 790 personas, de las cuales 635 son atletas, quienes competirán en 34 disciplinas a nivel nacional.

El funcionario destacó que esta justa deportiva representa una plataforma clave para el desarrollo de talentos, al ser el principal semillero de deportistas rumbo a competencias internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos.

Durante el evento, también se reconoció el esfuerzo de los atletas mediante el programa estatal de becas, que otorga apoyos económicos mensuales según los resultados obtenidos, con montos de mil pesos por medalla de oro, 800 por plata y 500 por bronce, además de estímulos que pueden alcanzar hasta los 10 mil pesos en el caso de deportistas de alto rendimiento.

En este esquema, la inversión estatal destinada a medallistas ronda los 3 millones de pesos.

Como parte del protocolo, se destacó la participación de la escolta, encabezada por la abanderada Susana García Flores, atleta de tiro con arco originaria de Monclova y multimedallista nacional, así como el comandante Rocco Arellano Valdés, destacado en tenis de mesa y medallista en la Olimpiada Nacional.

Asimismo, se reconoció a integrantes de la delegación como Andrea Berenice Gloria Compeán, atleta de rodeo; Camila Valerio Garza, nadadora con participación internacional; Bruno González Ramírez, bicampeón nacional en luchas asociadas; y Samuel Federico Cárdenas López, medallista en salto de altura.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Octavio Pimentel Martínez; y el director del Instituto Municipal del Deporte de Saltillo, Edgar Omar Puentes Montes, entre otras autoridades.

El gobernador les deseó éxito a todos los atletas en la competencia nacional, con la expectativa de que representen a Coahuila con resultados destacados en esta edición 2026. 


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