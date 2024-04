Abuchean a Xóchitl Gálvez tras reunión con estudiantes

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, visitó las instalaciones de la Universidad de Guadalajara para tener una charla con estudiantes; sin embargo, no todos pudieron ingresar al auditorio del Centro Universitario de Ciencias Económica Administrativas (CUCEA), así que fue abucheada.

A su salida, mucha gente rodeó a Gálvez y a su equipo mientras caminaban hacia una camioneta, pero muchos universitarios mostraron su descontento al gritar consignas como ''¡Fuera Xóchitl!'', ''¡El CUCEA no te quiere!'', incluso se pudo ver que algunas y algunos estudiantes llevaban carteles improvisados para dejar en claro su molestia.

Al parecer la indignación comenzó por el aforo del lugar en dónde estuvo Xóchitl Gálvez, pues no todas las personas que querían entrar lograron hacerlo, hubo quienes afirmaron que los lugares se reservaron para figuras de la esfera política y no para estudiantes.

Gran parte de la población estudiantil siguió a Gálvez hasta su salida del CUCEA, por lo que las grabaciones del momento se hicieron virales rápidamente.

Por su parte, la candidata publicó un video en su cuenta oficial de X en el que iba llegando a la Universidad de Guadalajara y saludaba a los estudiantes.

''Soy una mujer que escucha a quienes me apoyan y a quienes me cuestionan. Así seré como Presidenta: las puertas de Palacio Nacional estarán abiertas para todas y todos los mexicanos'', además en la grabación aseguró que le da la bienvenida a la crítica, incluso si no mencionó directamente los gritos que acompañaron su salida del CUCEA este 16 de abril.

Las grabaciones dejaron ver que había entre 200 y 300 estudiantes rodeando a Xóchitl Gálvez mientras era abucheada.

Comentarios