Acordamos con alcaldesa de Uruapan reforzar operativos: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal reforzará los operativos de seguridad en Uruapan tras reunirse con la alcaldesa Grecia Quiroz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno acordó con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reforzar los operativos federales de seguridad en el municipio, tras la crisis desatada por el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

El compromiso incluye presencia continua de fuerzas federales y evaluación quincenal de los avances.

Reunión directa con autoridades locales

Sheinbaum explicó que el gabinete de seguridad, integrado por el general secretario Luis Cresencio Sandoval, el almirante José Rafael Ojeda y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con autoridades estatales y municipales en Morelia, y posteriormente se trasladó a Uruapan para dialogar con la alcaldesa y representantes del sector económico.

La mandataria destacó que estas reuniones buscan mantener un canal abierto y permanente para atender las necesidades de la región.

Como parte del acuerdo, el gobierno federal estableció un esquema de comunicación cada 15 días para revisar avances, identificar nuevos riesgos y fortalecer las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Hay un acompañamiento total del Gobierno de México con Uruapan y con todos los municipios del estado”, aseguró.

Respaldo a Uruapan y a todo Michoacán

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que, aunque algunos planteamientos de la alcaldesa son de su propia competencia, la federación mantendrá el apoyo tanto en seguridad como en otras necesidades sociales y económicas.

“Es importante nuestro respaldo a Uruapan y a todos los municipios de Michoacán”, subrayó.


