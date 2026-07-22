Presenta Lotería billete en honor a corredoras indígenas

El Sorteo Especial 315 reconocerá a atletas de México Imparable; Lorena Ramírez protagoniza la edición que promueve deporte e inclusión social

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 315 para rendir homenaje a las corredoras del programa México Imparable, iniciativa que promueve el deporte, la identidad cultural y la inclusión social entre mujeres y jóvenes de comunidades indígenas y rurales.

Durante la ceremonia realizada en el Teatro de la Lotería Nacional, la directora general del organismo, Olivia Salomón, destacó que el reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo de las atletas y el impacto que generan como ejemplo para nuevas generaciones.

"Las verdaderas victorias no terminan al cruzar una meta, comienzan cuando inspiran a una niña o a un niño a creer que también puede alcanzar sus sueños", expresó la funcionaria.

La develación contó con la presencia de la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez; la directora de México Imparable, Mirna Beatriz de la Cruz "Estrellita"; la fotógrafa Ana Bustamante Issa, autora de las imágenes utilizadas en los billetes; representantes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Mirna Beatriz de la Cruz señaló que el proyecto nació para brindar oportunidades a niñas, niños y mujeres de comunidades indígenas mediante el deporte, y consideró que aparecer en un billete de la Lotería Nacional representa un reconocimiento a quienes durante años han permanecido fuera de los reflectores.

Por su parte, Lorena Ramírez agradeció el impulso que ha recibido el programa y confió en que surjan más espacios que permitan desarrollar el talento deportivo de las comunidades indígenas.

Ana Bustamante explicó que las imágenes utilizadas en el billete forman parte de la exposición fotográfica México, tierra de campeones, un proyecto que documenta el trabajo de atletas y comunidades de distintas regiones del país.

En representación de la CONADE, Alicia María Blanco destacó que el deporte es una herramienta de transformación social y afirmó que el reconocimiento también honra a las mujeres que practican actividad física como parte de su desarrollo personal y comunitario.

Bertha Dimas Huacuz, coordinadora general de Planes de Justicia del INPI, afirmó que el homenaje reconoce la disciplina, la constancia y la fortaleza de las corredoras indígenas, además de resaltar el deporte como una expresión cultural y comunitaria.

La Lotería Nacional informó que el Sorteo Especial No. 315 se realizará el próximo 18 de agosto de 2026, contará con un Premio Mayor de $27 millones de pesos en dos series y una bolsa total de $80 millones de pesos.

Para este sorteo se emitirán 2.4 millones de billetes que serán distribuidos en todo el país a través de la red de vendedores de la institución. El evento será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.