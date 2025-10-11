Cerrar X
Nacional

Acumulan 37 fallecidos a causa de las fuertes lluvias en México

Miles de viviendas resultaron afectadas por las inundaciones, derrumbes, desazolves y falta de servicios básicos tras las fuertes precipitaciones

  • 11
  • Octubre
    2025

A través de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gobierno de México informó que se contabilizaron 37 víctimas mortales por las fuertes lluvias registradas en México.

De acuerdo con la información proporcionada por gobiernos estatales, las cifras de personas fallecidas son:

  • Hidalgo: 22 víctimas
  • Puebla: 9 víctimas
  • Veracruz: 5 víctimas
  • Querétaro: una víctima

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Nacional del Agua y Comisión Federal de Electricidad, trabajan de forma activa en las zonas dañadas.

A continuación le presentamos algunos de los daños reportados en las entidades afectadas por las fuertes precipitaciones:

Veracruz

Reporta 55 municipios con afectaciones, con 16 mil viviendas dañadas y cuantificando, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados.

Hasta el momento, se rescataron a 220 personas que permanecen en 19 refugios activos, donde resguardan a 654 personas.

Más de 130 mil usuarios se vieron afectados con cortes de energía eléctrica, por lo que se tiene un avance de restauración del 20.82%

San Luis Potosí

Se notificó sobre más de 1,000 viviendas afectadas, cinco municipios con daños, 25 derrumbes, así como 4 corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y 1 derrumbe de gran magnitud.

Se encuentran en operación 26 unidades de maquinaria pesada dedicadas al despeje de derrumbes y retiro de material, a fin de restablecer la conectividad entre comunidades.

Querétaro

Contabilizaron siete municipios con afectaciones, con 147 viviendas dañadas, cinco comunidades sin acceso temporal, cinco vías de comunicación con afectaciones y 16 deslizamientos de laderas derivados de las lluvias intensas.

Se brinda el suministro de agua potable a través de pipas en la cabecera municipal de Jalpan de Serra.

Puebla

De manera preliminar, reportó 16 mil viviendas afectadas por las lluvias intensas, cifra que continúa en proceso de verificación y cuantificación.  

Al menos se registraron 37 municipios con afectaciones, así como en un hospital del IMSS, tres vías de comunicación dañadas. Además, sumaron 83 derrumbes y deslizamientos de ladera en distintas regiones del estado.

Hidalgo

Alrededor de 1,200 viviendas resultaron dañadas, 308 escuelas dañadas, 59 centros de salud afectados, 150 comunidades sin acceso. 

Más de 65 mil 443 usuarios afectados con un avance del 49.47% en la restitución del servicio eléctrico.


