Acumulan 8 muertos y 94 heridos por explosión de pipa

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que son ocho las personas fallecidas a causa de la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa.

La jefa de Gobierno de la CDMX, @ClaraBrugadaM, informó que 94 personas resultaron afectadas.



8 personas fallecieron

22 están en estado crítico

6 en situación grave

39…

Durante una rueda de prensa, Brugada informó que 22 heridos permanecen en estado crítico, seis en condición grave, mientras que 39 se reportan como delicados.

Este miércoles, un un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros de gas LP explotó luego de volcarse sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.

También, la jefa de Gobierno informó que el chofer de la unidad se encuentra en estado crítico y está bajo custodia, aunque no ha sido detenido formalmente.

“No se encuentra en calidad de detenido en el centro de salud en el que está. De acuerdo con su estado de salud, se determinará si se judicializa el caso”.

Afirmó que el gobierno estatal les darán acompañamiento a todas las familias afectadas y apoyara a los afectados de los vehículos siniestrados.

Brugada mencionó que se les brindará un apoyo inicial para cada una de las víctimas para que puedan movilizarse y hacer actividades vitales.

La agencia federal responsable de la empresa se encuentra revisando la situación, para después emprender los mecanismos necesarios para deducir si la compañía efectúo alguna falta, para en caso de ser necesario, aplicarles una sanción.

En tanto, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, detalló que las áreas periciales se encuentran trabajando en el caso. Sin embargo, reafirmó que una de las líneas de investigación se inclina a que la unidad de carga pesada era conducida con exceso de velocidad, pero esperarán a que los especialistas entreguen el informe oficial.

La jefa de gobierno afirmó que la actualización sobre el caso se realizará cada ocho horas.

Fundaciones brindan apoyo a menores heridos por siniestro

La Fundación Michou y Mau, así como Shriners Hospital for Children en Galveston, emitieron un comunicado conjunto para ponerse a disposición, tanto de las autoridades federales, así como de los padres de familia que necesiten trasladar a sus niños para tratar a sus hijos.





