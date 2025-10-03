Cerrar X
Nacional

Amanece Zacatecas con bloqueos y quema de vehículos

Este viernes 3 de octubre, Zacatecas registró bloqueos y quema de vehículos en varias carreteras, incluyendo la federal 45 en Fresnillo,

  • 03
  • Octubre
    2025

Múltiples bloqueos y quema de vehículos en Zacatecas, se registraron durante la mañana de este viernes 3 de octubre, provocando crisis nerviosa entre varios pasajeros.

El incidente más relevante ocurrió sobre la carretera federal 45, a la altura del Cerro de Chilitos en Fresnillo, donde fueron incendiados un autobús de pasajeros y un vehículo particular.

Al mismo tiempo, se registraron bloqueos en Sombrerete y rumbo a Ciudad Cuauhtémoc y Enrique Estrada.

Por su parte, la Guardia Nacional también confirmó la quema de vehículos rumbo a Calera, a la altura de la caseta.

Situaciones similares se registraron en:

  • Carretera Guadalajara-Malpaso, km 273+600
  • Carretera Zacatecas-Saltillo, km 21+500
  • Carretera La Chicharrona-Cuencamé, km 049+800 y 050+000
  • Carretera Zacatecas-Durango, km 027+000, 054+300, 057+050 y 070+500

Según los primeros informes, varias personas presentaron crisis nerviosa al presenciar la quema de unidades en las que viajaban, hasta el momento ninguna autoridad estatal de Zacatecas se ha pronunciado sobre estos hechos.

Por otra parte, la Guardia Nacional mantiene monitoreo en las carreteras afectadas y se espera que se informe a detalle sobre posibles responsables y medidas de seguridad para restablecer la circulación en las rutas bloqueadas.

 


