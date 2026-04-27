Violencia y bloqueos sacuden Reynosa; amanece en calma

La ciudad de Reynosa amaneció este lunes en un ambiente de tensa calma, luego de que durante la madrugada se registraran enfrentamientos armados que derivaron en bloqueos, quema de llantas y vehículos en distintos puntos.

De acuerdo con reportes preliminares, algunos tramos carreteros resultaron afectados por estas acciones, lo que generó incertidumbre entre la población. Con el paso de las horas, la actividad comenzó a restablecerse de manera gradual en la ciudad.

Hechos vinculados a detención de objetivo prioritario

La vocería de seguridad informó que estos hechos estarían relacionados con la detención de un objetivo prioritario, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el operativo.

Esta falta de información mantiene inquieta a la ciudadanía, ante el temor de posibles reacciones por parte de grupos delictivos en las próximas horas.

Antecedentes recientes elevan preocupación

Cabe señalar que desde el fin de semana se han presentado situaciones similares en la región, donde incluso un adolescente de 17 años perdió la vida al ser alcanzado por una bala perdida durante un enfrentamiento.

Entre las afectaciones derivadas de estos hechos, se reportó la suspensión del transporte escolar que conecta a Reynosa con el Valle de Texas, debido a la presencia de ponchallantas en rutas cercanas a los puentes internacionales.

Autoridades alistan informe oficial

Se espera que en las próximas horas la vocería de seguridad pública, desde Ciudad Victoria, dé a conocer un informe detallado sobre los resultados de estos operativos y la situación actual en la región.

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