AMLO y 'corcholatas' se reúnen para felicitar a Delfina Gómez

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la cena que sostuvo ayer con aspirantes presidenciales, gobernadores e integrantes de Morena fue para celebrar el triunfo de Delfina Gómez en las elecciones por la gubernatura del Estado de México.

Durante la conferencia mañanera de este martes, el mandatario federal detalló que la reunión se realizó en un café restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el objetivo también de reforzar la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación.

'Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina Gómez, todos estábamos my contentos con ella presente y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones, vamos muy bien, estábamos bien y de buenas, pero pues ya no puedo hablar más del tema”, explicó.