Coincide Sheinbaum con AMLO sobre injerencia de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió este jueves con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en que existe una ofensiva política desde Estados Unidos contra México, aunque aclaró que tiene reservas sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump sea quien esté detrás de esa estrategia.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal agradeció el respaldo que recibió de López Obrador, quien un día antes difundió una carta en la que denunció que algunos funcionarios estadounidenses buscan debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación y fortalecer a la oposición mexicana mediante señalamientos relacionados con el narcotráfico y la migración.

“Le agradezco enormemente, de verdad, el apoyo y lo que dice de mí. ¿Qué quisieran los adversarios? Pues que nos separáramos, que hubiera división al interior de nuestro movimiento”, expresó.

La mandataria federal recordó que acompañó a López Obrador durante años en la construcción del proyecto político que hoy gobierna el país y rechazó cualquier posibilidad de deslindarse de su administración.

“Imagínense, luché con López Obrador en campaña, dije ‘que siga la transformación’, y luego llego aquí y digo ‘No, López Obrador, no’. ¡No pues cómo creen!”, afirmó.

AMLO acusa presiones políticas desde Estados Unidos

En la carta difundida el miércoles, López Obrador aseguró que algunos funcionarios estadounidenses buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana para recuperar influencia política en México.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”, escribió el exmandatario.

Según López Obrador, las acusaciones relacionadas con narcotráfico y migración forman parte de una estrategia vinculada con los intereses electorales de Estados Unidos rumbo a sus próximos comicios.

Sheinbaum coincidió con ese planteamiento y aseguró que existe una ofensiva política impulsada desde sectores conservadores tanto en México como en Estados Unidos.

“Tiene que ver con esta ofensiva de la que hemos estado hablando”, señaló la presidenta al referirse a las acusaciones que han surgido en las últimas semanas.

Te puede interesar: Respalda AMLO a Sheinbaum y acusa presión de EUA

También rechazó categóricamente las acusaciones que buscan vincular a Morena o a su gobierno con organizaciones criminales.

Afirmó que se trata de una narrativa impulsada por grupos de ultraderecha que pretenden desacreditar al movimiento encabezado por López Obrador.

“Como no tienen relación con el pueblo, entonces inventan estas barbaridades. Esto que dicen está vinculado con la ultraderecha mexicana y con la ultraderecha de Estados Unidos para acusar que hay vínculos con el crimen organizado. Falso de toda falsedad”, sostuvo.

Sheinbaum aseguró que el respaldo ciudadano del que goza su gobierno y la popularidad que mantiene López Obrador desmienten esos señalamientos.

“La gente lo sabe. Si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México”, agregó.

La presidenta señaló además que quienes impulsan esa narrativa buscan generar dudas en la opinión pública.

“Quieren impulsar esta idea para ver si alguien cae, para ver si alguien se va con la finta”, afirmó.

Presenta lista de líderes criminales detenidos

Como parte de su respuesta a las acusaciones, la jefa del Ejecutivo exhibió una lista de 39 objetivos prioritarios del crimen organizado que fueron detenidos entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024 durante la administración de López Obrador.

“Les voy a poner aquí todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio de López Obrador y algunas de ellas que fueron extraditadas”, dijo.

Entre los nombres presentados destacan integrantes del Cártel del Pacífico como Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”; Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”; José Guadalupe Tapia Quintero, “Lupe Tapia”; así como Fernando “El Piyi”.

También fueron incluidos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, además de Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”.

La lista contempla igualmente integrantes del Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel Santa Rosa de Lima, Los Rojos, Cártel Arellano Félix y La Empresa.

Sheinbaum agradece elogios de Trump

En otro momento de la conferencia, la presidenta se refirió a la relación bilateral con Estados Unidos y aseguró que mantiene una comunicación respetuosa con el presidente Donald Trump.

“Trump habló muy bien de México en su momento cuando López Obrador era presidente, y ahora ha hablado muy bien de mí muchas veces, y se lo agradezco mucho”, comentó.

Incluso expresó reservas sobre la posibilidad de que algunos de los señalamientos recientes provengan directamente del mandatario estadounidense.

“Por eso yo digo que tengo mis reservas de que sea el presidente Trump”, señaló.

Insistió en que, pese a las diferencias en algunos temas, la relación se ha mantenido dentro de un marco de respeto.

“Hay una relación de respeto”, concluyó.

Al cierre de su mensaje, Sheinbaum calificó el debate político actual como un momento decisivo para el país y para el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Es buenísimo este debate, muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones”, afirmó.

Comentarios