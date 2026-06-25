Anuncia Sheinbaum ayuda para Venezuela tras terremotos

México enviará un equipo de rescatistas y personal médico a Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos

El Gobierno de México desplegó este jueves una misión de ayuda humanitaria hacia Venezuela luego de los terremotos que sacudieron distintas regiones del país sudamericano y que han dejado, de manera preliminar, al menos 164 muertos y 971 heridos.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con la población afectada y anunció el envío inmediato de personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Antes de continuar, nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", declaró.

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Sale primer equipo de apoyo mexicano

Informó que el contingente está integrado por rescatistas y personal de sanidad que colaborarán en las tareas de atención de emergencias.

"El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela", señaló.

Explicó que una vez que el grupo se encuentre en territorio venezolano y establezca coordinación con las autoridades locales, se realizará una evaluación sobre las necesidades adicionales que puedan surgir.

"Una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar", afirmó.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

La mandataria federal dejó abierta la posibilidad de reforzar la misión humanitaria conforme se conozca la magnitud de las afectaciones provocadas por los movimientos telúricos.

"Siempre a los pueblos que lo necesitan", agregó Sheinbaum al referirse al compromiso de México con las labores internacionales de apoyo ante desastres naturales.

La decisión sobre un eventual envío de más especialistas dependerá de los reportes que emitan los equipos desplegados y de las solicitudes que realicen las autoridades venezolanas.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que las cifras continúan en actualización debido a que siguen las labores de rescate, atención médica y evaluación de daños en varias regiones del país.

Uno de los puntos que mantiene especial atención es el estado de La Guaira, donde todavía no se ha completado el recuento total de víctimas y afectaciones.

Sismos sacuden varias regiones del país

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), uno de los movimientos alcanzó una magnitud de 7.1 y tuvo su epicentro en las cercanías de Montalbán, en el estado Carabobo.

El fenómeno ocurrió a una profundidad de 13.2 kilómetros, condición considerada superficial y que suele provocar mayores impactos en zonas urbanas debido a la cercanía de las ondas sísmicas con la superficie.

Los movimientos fueron percibidos en Caracas y otras ciudades del país, donde miles de personas evacuaron viviendas, oficinas y edificios.

Además de las víctimas, autoridades venezolanas reportaron interrupciones en el suministro eléctrico, fallas en servicios de telefonía e internet, así como daños materiales que aún no han sido cuantificados.

Los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para determinar el alcance de los daños estructurales y localizar posibles personas atrapadas.

Especialistas consideran que se trata de uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en Venezuela durante los últimos años, comparable con el terremoto ocurrido en 2018 en el estado Sucre.