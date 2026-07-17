Sheinbaum anuncia plan integral contra el sargazo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reforzarán las acciones para contener el sargazo con más embarcaciones, barreras y proyectos de reciclaje

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México pondrá en marcha un programa integral para atender la llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina y el gobierno estatal.

La mandataria señaló que el fenómeno afecta no sólo al Caribe mexicano, sino también a los demás países con litoral en esa región, y explicó que durante este mes se ha registrado un incremento en la llegada de esta alga a las playas.

Sheinbaum indicó que existen diversos estudios científicos sobre el origen del sargazo.

Algunos lo relacionan con el cambio climático y el aumento de la temperatura del mar, mientras que otros lo asocian con procesos de deforestación ocurridos en la Amazonia.

No obstante, señaló que atender las causas de fondo resulta complejo debido a que se trata de un fenómeno de carácter internacional, por lo que las acciones se enfocarán en reducir la cantidad de sargazo que llega a las playas.

Más embarcaciones y barreras marinas

La presidenta explicó que el programa contempla la adquisición de más embarcaciones sargaceras para recolectar el alga en el mar antes de que alcance la costa.

Asimismo, se instalarán más barreras de contención en coordinación con el sector hotelero para disminuir la acumulación de sargazo en las playas de Quintana Roo.

Impulsarán el aprovechamiento del sargazo

Como parte de la estrategia, el sargazo recolectado será trasladado a centros especializados para su reciclaje y aprovechamiento en actividades productivas.

Entre las opciones que se analizan se encuentran la generación de energía, la fabricación de materiales para la construcción y otros usos económicos del alga, con el objetivo de darle un destino útil una vez retirada del mar.

Sheinbaum informó que sostendrá una reunión con representantes del sector hotelero de Quintana Roo para revisar las acciones que actualmente realizan los empresarios y coordinar los esfuerzos con las autoridades federales y estatales.

La mandataria adelantó que posteriormente se presentará una estrategia integral para fortalecer el combate al sargazo, con el propósito de reducir su llegada a las playas y contribuir a preservar las condiciones naturales que favorecen la actividad turística en la región.