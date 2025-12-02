Anuncia Sheinbaum inicio de las Farmacias del Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes el arranque oficial de las Farmacias del Bienestar, un nuevo sistema de medicamentos gratuitos diseñado para eliminar filas, trámites y desabasto.

Desde Palacio Nacional, explicó que el programa inicia en el Estado de México con más de 500 módulos, ligados directamente al esquema de visitas médicas del programa "Salud Casa por Casa", donde 20 mil enfermeras y enfermeros visitan los hogares para registrar el estado de salud de las personas.

"¿Qué es Farmacias del Bienestar? Es una forma de distribución y alcance de los medicamentos para todas las personas adultas mayores y con discapacidad que son parte del programa salud casa por casa", mencionó.

8.8 millones de consultas realizadas en hogares

Durante la conferencia, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reportó que hasta el 1 de diciembre se han realizado 8 millones 818 mil 488 consultas domiciliarias, lo que convierte a "Salud Casa por Casa" en el programa de prevención más grande del país.

Montiel destacó que la información recopilada en estas visitas permitirá mejorar la planeación del sistema de salud, especialmente en enfermedades prevalentes como la diabetes y la hipertensión.

Además, destacó que el programa avanza en tres etapas:

Censo de salud del hogar.

Creación del expediente clínico.

Entrega de recetas médicas, que inicia este mes.

"Hasta el momento, hemos realizado ocho millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y ocho consultas domiciliarias personalizadas y gratuitas para nuestros derechohabientes. Hemos recorrido muchos territorios, colonias por todo el país", explicó.

Montiel destacó que esta infraestructura de información permitirá mejorar la atención en padecimientos como diabetes e hipertensión, los más frecuentes entre la población atendida.

"Decirles que esta información hoy le va a servir al país para no solamente atender ahora, sino planear hacia adelante. Y como ya sabemos, hay dos enfermedades prevalentes sobre todos los adultos mayores, que es la diabetes y la hipertensión", dijo.

Señaló que con la puesta en marcha de las Farmacias del Bienestar, el sistema de salud tendrá por primera vez una red de abasto ligada directamente al diagnóstico domiciliario.

500 módulos operando y medicamentos listos para entrega

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, explicó que los equipos de enfermería ya realizan la tercera visita a los hogares, donde entregan recetas tanto nuevas como renovadas para personas que no pudieron surtirlas antes.

Añadió que los módulos de Farmacias del Bienestar contarán, en esta primera etapa, con 22 medicamentos esenciales, que representan el 80% de los tratamientos más utilizados por adultos mayores.

"Una vez que la persona tenga su receta, como la que mostraba la secretaria, les vamos a decir en qué punto pueden ir a recogerla. Es decir, no vamos a decirles encuéntrate una farmacia, les vamos a decir específicamente cuál es la farmacia que les toca, diseñada para que les quede cerca de su hogar y para que pueda llegar rápidamente", detalló.

"Como mencionaba la presidenta, tenemos afuera de los centros de salud, hoy en el Estado de México estamos iniciando en más de 500 puntos, un módulo como estos", manifestó.

Cabe señalar que cada punto está equipado para surtir recetas en minutos, ya sea en los módulos afuera de los centros de salud o en tiendas del Bienestar.

Por otra parte, Clark precisó que cada paciente será visitado de nuevo cada dos meses, para monitorear glucosa, presión arterial y evolución del tratamiento, garantizando acceso continuo a sus medicinas sin necesidad de trasladarse a hospitales o hacer filas.

"De esta manera cada dos meses vamos a regresar, vamos a primero asegurar que las personas sigan controladas, tomar otra vez su glucosa, tomar la presión y volverles a emitir esa receta", señaló.

Comentarios