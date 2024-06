Arranca veda electoral: ¿Qué es y qué implica?

Hoy, jueves 30 de mayo, dio inicio la veda electoral, un periodo de reflexión para los mexicanos de cara las elecciones del próximo domingo, 2 de junio.

Durante este periodo, los partidos políticos y candidaturas deberán suspender todo acto público y difusión de elementos propagandísticos con fines proselitistas.

Así mismo, durante los tres das previos a la elección y hasta hora del cierre oficial de las casillas en todo el país, se prohíbe la difusión, por cualquier medio, de resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, de lo contrario se impondrán de cincuenta a cien días de multa, así como prisión que van de los seis meses a los tres años, según lo estipulado por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas, explicó que durante el periodo de reflexión, los partidos y candidatos no pueden hacer ningún tipo de promoción, ni llamado al voto; los funcionarios públicos, como debería ser siempre, no pueden tomar parte en esto, ni hacer propaganda electoral; mientras que los medios de comunicación pueden informar, pero no pueden dedicar espacios a actos de promoción de los candidatos.



Así mismo, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que este es un periodo de reflexión cuyo objetivo es generar condiciones para que la ciudadanía ejerza su voto en libertad.

Detalló que los partidos políticos no podrán hacer un evento más ni nada que tenga que ver con el llamado al voto ni con la presentación de sus ofertas políticas.

