Asaltan a alcalde electo de Misantla tras dar ayuda en Veracruz

El alcalde electo de Misantla, y su equipo de trabajo fueron víctimas de un asalto cuando regresaban de entregar ayuda humanitaria en la zona norte de Veracruz

  • 19
  • Octubre
    2025

El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, y su equipo de trabajo fueron víctimas de un asalto cuando regresaban de entregar ayuda humanitaria en la zona norte de Veracruz.

A través de sus redes sociales, Jaén explicó que habían acudido a Poza Rica para llevar apoyos a personas damnificadas y, en el trayecto de regreso, fueron interceptados por delincuentes en la autopista Veracruz–Tuxpan.

Los asaltantes despojaron al equipo de una camioneta, así como de equipo fotográfico y de telefonía celular.

“Hace unos momentos me pasó un incidente desagradable para todo nuestro equipo, (…) fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta, de un compañero”, relató el edil electo emanado de Movimiento Ciudadano.

El funcionario detalló que la mayoría de los apoyos entregados fueron donados por habitantes de Misantla que se sumaron a la causa solidaria.

Finalmente, informó que tanto él como su equipo se encuentran bien y no sufrieron lesiones físicas, por lo que las pérdidas fueron únicamente materiales.


