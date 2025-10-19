Asaltan a alcalde electo de Veracruz tras entrega de despensas

El alcalde electo de Misantla, Veracruz, René Omar Jaen Domínguez, aseguró mediante un video que él, junto a personas que lo acompañaban en la entrega de ayuda para los afectados por las inundaciones en el estado, fueron despojados de un vehículo, además de otros objetos.

“Tuvimos un incidente en la salida que se encuentra en el entronque con Tihuatlán y fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta de un compañero, además de equipo fotográfico, celulares; con violencia fue esto. Los amigos que sufrieron este percance son gente buena, gente que venimos a ayudar”, fue parte de lo que dijo en el video.

El alcalde electo de Misantla por MC, René Omar Jaen Domínguez, y sus acompañantes fueron asaltados la noche del sábado 18 de octubre cerca de las 23:00 horas, mientras regresaban de entregar ayuda a damnificados en el norte de Veracruz. pic.twitter.com/PQJJXofDl0 — Sintexto (@SintextoMX) October 19, 2025

El mando del MC precisó que los apoyos que habían ido a entregar a la zona norte fueron donados en su mayoría por la misma ciudadanía de Misantla que se sumó para ayudar a los damnificados.

Además, en el metraje también confirmó que él como su equipo se encuentran bien y añadió que, aunque las personas con buenas intenciones son mayoría, destacó que existen personas que "no sabemos qué hay en su cabeza, que ponen en riesgo nuestro patrimonio y lo más importante, que es nuestra vida, nuestra seguridad”.

