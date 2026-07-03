Asegura CSP certidumbre para invertir tras revisión del T-MEC

La mandataria federal afirmó que el tratado comercial sigue vigente y que las negociaciones avanzan desde hace meses con una perspectiva positiva

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de confianza al sector empresarial al asegurar que México mantiene condiciones de certeza para la inversión, pese al proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que el acuerdo comercial continúa vigente y afirmó que las negociaciones con los socios norteamericanos llevan meses de trabajo, por lo que expresó optimismo sobre el resultado de la primera revisión formal del tratado.

"Decirle a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que hay certidumbre para invertir en México, que el tratado se mantiene y que hay buena relación en materia comercial con el Gobierno de Estados Unidos", afirmó.

Destaca avances en la revisión

Explicó que la revisión del T-MEC no comenzó recientemente, sino que existe un trabajo previo entre los tres países para atender los distintos temas contemplados en el acuerdo.

Indicó que este proceso será clave para el futuro del tratado, aunque aseguró que las conversaciones registran avances importantes.

"Nuestra visión es que la primera revisión va a ser muy determinante y ya vamos muy avanzados, muy, muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance", señaló.

Recordó que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y mantiene una vigencia inicial de diez años, con la posibilidad de extenderse otros 16 años si los tres países alcanzan un consenso durante las revisiones previstas en el propio acuerdo.

Rechaza críticas sobre la negociación

También respondió a las versiones que responsabilizan a México por las tensiones comerciales con Estados Unidos y rechazó que el tratado haya sido negociado en condiciones desfavorables para el país.

"Hay una crítica de que supuestamente se negoció mal con Estados Unidos, que es absolutamente falso, y Canadá, como si fuera una responsabilidad de México", declaró.

Aseguró que el escenario actual responde a la política comercial impulsada por la administración estadounidense, caracterizada por un mayor proteccionismo.

"Es una visión del Gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo. Canadá está incluso en condiciones de mayor desventaja que las que tenemos nosotros en este momento", sostuvo.

Cabe señalar que las declaraciones de la titular del Poder Ejecutivo federal se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara sus dudas sobre extender el tratado más allá de 2036 y afirmara que su país "no necesita nada" de sus socios comerciales.

Frente a ese escenario, Sheinbaum insistió en que no existe incertidumbre para quienes buscan invertir en México, al considerar que el T-MEC sigue siendo el principal marco que regula la relación comercial entre los tres países de Norteamérica.