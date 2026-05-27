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Nuevo León

Asegura FGR gasera en Apodaca por presunto huachicoleo

En el lugar fueron colocados sellos oficiales de aseguramiento por parte de la autoridad federal, además de que las instalaciones permanecen bajo resguardo

  • 27
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de la República cateó una gasera en la carretera Santa Rosa-Mezquital en el municipio de Apodaca por presunto  "huachicoleo", y  aseguró 2 mil 650 litros de gas LP, y  el inmueble.

La estación de servicio se ubica a la altura de la colonia El Mezquital.

En el operativo, los agentes federales colocaron sellos oficiales de aseguramiento.

Las instalaciones permanecen acordonadas y bajo resguardo.

Los tanques, las bombas despachadoras y los accesos al establecimiento quedaron completamente cercados,  mientras continúan las indagatorias.

El “huachicoleo” es un delito federal vinculado a la comercialización ilegal de combustible.

La autorización para la ejecución de una orden de cateo se pidió y se obtuvo del juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León.

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El gas LP estaba distribuido en dos tanques metálicos y una camioneta acoplada con una carga que tiene el tipo de tanque cilíndrico.

El mandamiento judicial fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de la Guardia Nacional y elementos de Fuerza Civil, quienes brindaron seguridad perimetral en el lugar.

El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del MPF, que continúa con las investigaciones.


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