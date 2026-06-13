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Asegura Fiscalía que investiga asesinato de alcalde de Amatitlán

La Fiscalía del Estado de Oaxaca indicó en un comunicado que, al enterarse del asesinato, activó los protocolos para la investigación de delitos de alto impacto

  • 13
  • Junio
    2026

Las autoridades mexicanas anunciaron el sábado que investigarán el homicidio de un alcalde en San Miguel Amatitlán, Oaxaca, en el más reciente caso de violencia política en el país.

Joel Bravo Martínez fue asesinado a tiros el sábado, semanas después de que reportó que temía por su vida y solicitó protección al gobierno estatal, según un comunicado de su partido, el PAN.

La Fiscalía del Estado de Oaxaca indicó en un comunicado que, al enterarse del asesinato, activó los protocolos para la investigación de delitos de alto impacto.

El Gabinete de Seguridad de México informó que trabajaba con las autoridades estatales para investigar el crimen y detener a los responsables, y que había enviado fuerzas adicionales a la zona.

“No habrá impunidad”, afirmó el Gabinete en un comunicado en la plataforma social X.

Los políticos locales en México con frecuencia son víctimas de la violencia política y del crimen organizado.

El homicidio se registra mientras México alberga la Copa Mundial de fútbol, junto con Estados Unidos y Canadá.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado a los visitantes que el país cuenta con un plan de seguridad adecuado para el evento, que incluye capacitación especializada para funcionarios, ejercicios de planeación y operativos, sistemas de alerta temprana y medidas de seguridad en torno a estadios, aeropuertos, carreteras y hoteles.

El asesinato en noviembre de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el popular alcalde de Uruapan, Michoacán, puso de relieve los peligros para los políticos que se enfrentan a cárteles y grupos criminales.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, el partido que gobernó México durante décadas, criticó al gobierno de Sheinbaum por no proteger a los políticos locales.

"Cada alcalde asesinado representa un ataque directo a las instituciones democráticas y contra el derecho de las comunidades a vivir en paz”, escribió Moreno en X.


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