Asegura Estado coordinación con CFE ante apagones

A través de un comunicado, se detalló que el encuentro giró en torno a fortalecer los mecanismos de atención al servicio eléctrico.

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El Gobierno de Nuevo León aseguró participar en una mesa nacional de trabajo convocada por la Comisión Federal de Electricidad ante los apagones experimentados en la entidad desde hace dos semanas.

A través de un comunicado, se detalló que el encuentro giró en torno a fortalecer los mecanismos de atención al servicio eléctrico.

Como representantes de la administración estatal, se informó, acudieron Mauricio Moncada Santoyo, subsecretario de Ordenamiento Territorial; así como Bernardo Ríos Mejía, director de Gestión de Distritos y Polígonos de Actuación.

De acuerdo con el Gobierno, tras la reunión se formalizaron vías de coordinación entre la autoridad local y la paraestatal.

“La reunión se desarrolló de manera ágil y adecuada, permitiendo establecer con claridad los canales de comunicación necesarios para responder con mayor eficacia ante eventuales crisis focalizadas relacionadas con interrupciones en el suministro eléctrico. “Asimismo, se nombró un enlace directo para mantener comunicación permanente entre la CFE y el Gobierno del Estado, con el propósito de dar atención oportuna a las situaciones que pudieran presentarse y fortalecer la capacidad de respuesta institucional”, se lee.

Al finalizar el comunicado, la administración de Samuel García Sepúlveda destacó particularmente la gestión de la dirección de la empresa del Estado Mexicano.