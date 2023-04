Asume AMLO responsabilidad por escándalo de Lilly Téllez

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se siente responsable por el escándalo protagonizado por la senadora Lilly Téllez durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

Además, el Ejecutivo aclaró que no asistió al evento porque no quería 'exponerse a una humillación', o a una agresión verbal porque 'los medios de manipulación' lo pondrían en ocho columnas.

'Hace unos días me decía mi hijo Jesús: ‘Oye papá ¿y has cometido errores como Presidente o antes?’. Uno no es perfecto, y cometemos errores y le explicaba de gente que recomendé y que nos traicionaron', añadió López Obrador.