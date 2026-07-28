Atacan a balazos a representante comunal en Michoacán

Los responsables escaparon a bordo de la motocicleta después de realizar los disparos, sin que se reportaran detenciones inmediatas relacionadas con el ataque

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Miguel “R.”, representante de Bienes Comunales de Caltzontzin, resultó gravemente herido después de ser atacado a balazos mientras conducía un taxi por la avenida principal de esta comunidad indígena del municipio de Uruapan, Michoacán.

La agresión ocurrió durante la noche del martes, cuando sujetos armados que viajaban en una motocicleta alcanzaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el dirigente comunal, de 65 años.

Representante comunal recibió al menos dos disparos

Después de ser herido, Miguel perdió el control del taxi perteneciente a la organización Paricutín y terminó impactándose contra una camioneta que se encontraba estacionada sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Habitantes de la zona solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos y elementos de Protección Civil Municipal acudieron para atenderlo. El hombre presentaba al menos dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado de urgencia a un hospital de Uruapan.

Debido a la gravedad de su condición y ante el riesgo de otra agresión, la víctima quedó bajo vigilancia policial mientras recibe atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre un cambio en su estado de salud.

Agresores huyeron después del atentado

Los responsables escaparon a bordo de la motocicleta después de realizar los disparos, sin que se reportaran detenciones inmediatas relacionadas con el ataque.

La zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir la intervención de personal especializado. La Fiscalía de Michoacán inició las diligencias para reconstruir la mecánica de la agresión, identificar a los responsables y determinar el móvil.

Por ahora, las autoridades no han establecido si el atentado está relacionado con las funciones comunales de Miguel “R.” ni han informado sobre posibles amenazas previas en su contra.

Caltzontzin registra antecedentes contra sus representantes

El ataque se suma a otros hechos violentos contra autoridades comunales de Caltzontzin. En octubre de 2023, Jesús Toral, quien entonces se desempeñaba como representante de Bienes Comunales, fue asesinado a balazos.

Meses después, en abril de 2024, otro dirigente comunal resultó herido de gravedad durante una agresión armada ocurrida sobre la misma avenida Lázaro Cárdenas y mientras se encontraba a bordo de un taxi.

Aunque estos antecedentes muestran una sucesión de ataques contra representantes de la comunidad, será la investigación ministerial la que determine si existe alguna relación entre los casos o si el atentado más reciente responde a un motivo distinto.