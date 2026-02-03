Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nacional_ataque_alcaldesa_guerrero_efb8d35aac
Nacional

Atacan a alcaldesa de Puebla mientras viajaba a CDMX

La alcaldesa Alicia Guerrero fue atacada a balazos cuando se dirigía a una reunión en el Senado. Resultó ilesa mientras su chofer recibió dos disparos

  • 03
  • Febrero
    2026

Este martes, la presidenta municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, Alicia Guerrero fue atacada a balazos en la carretera federal de Tlaxcala cuando se dirigía a una reunión en el Senado.

De acuerdo con los reportes preliminares, la alcaldesa resultó ilesa, mientras que su chofer recibió dos disparos.

El ataque se reportó cerca de las 04:30 horas de este martes cerca de la caseta de cobro de Cuapiaxtla, Tlaxcala, adonde los tripulantes alcanzaron a llegar para pedir ayuda.

El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que tras el ataque se desplegó un operativo en conjunto con la Guardia Nacional, al tratarse de una zona federal.

Según el funcionario, el ataque podría estar relacionado con un asalto, ya que previamente se registró un robo armado en el mismo tramo vial.

"Horas antes, en ese mismo tramo se había registrado un asalto por una banda de asaltantes", afirmó a medios locales.

Sin embargo, la investigación del ataque está siendo dirigida por la Fiscalía General de Tlaxcala, que hasta el momento no ha precisado más detalles.

Este ataque armado ocurre menos de una semana después de que funcionarios de Movimiento Ciudadano fueran atacados en Culiacán.

Además, se da tras cumplirse tres meses del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en Michoacán.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_10_71a0e9126b
Incineran más de 10 toneladas de precursores químicos en Guerrero
dan_alta_medica_diputada_mc_34bc22b922
Dan alta médica a diputada de MC tras ataque en Sinaloa
ataque_deja_cinco_muertos_tabasco_83cb200556
Ataque armado deja cinco personas sin vida en Tabasco
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_visita_nuevo_leon_1d13d5291e
Visitará Sheinbaum Nuevo León el 7 y 8 de febrero
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_04_T125112_143_d1bde6993a
Detienen en Tlaxcala a exalcalde prófugo de Cuautempan
HAV_Ce_Wl_Xk_AAK_Y4_1_3bea0f5496
Rocha y García Harfuch revisan estrategia de seguridad en Sinaloa
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
publicidad
×