Avanza demanda de México contra vendedoras de armas en Arizona

El día de hoy, en el marco de una demanda realizada por México contra vendedoras de armas de fuego estadounidenses cuyas prácticas facilitan el tráfico de sus productos a nuestro país, la Corte de Distrito para el Distrito de Arizona señaló como fecha el día 22 de febrero, del presente año, para llevar a cabo una audiencia y presentar acusaciones respecto a la venta de armas que entran a nuestro país.

Esto se da bajo un seguimiento a un proceso que se había programado, en un principio, para agosto del año pasado, sin embargo, Cindy Jorgenson, jueza responsable en ese entonces, desconoció el caso y canceló la audiencia.

Posteriormente, el juicio fue resignado a la jueza Rosemary Márquez quien solicitó información adicional, confirmando la seriedad y trascendencia del litigio iniciado por México.

A través de un comunicado de la Cámara de Diputados, se estimó que en nuestro país había más de 15 millones de armas en circulación en 2022.

La demanda, presentada en agosto de 2022, se da en contra de 5 suministros de armas en el estado de Arizona:

1. Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson)

2. SNG Tactical, LLC (Tucson)

3. Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson)

4. Ammo A-Z, LLC (Phoenix)

5. Sprague's Sports, INC. (Yuma)

Según datos de trazabilidad, proceso de rastreo que hacen las autoridades para conocer el origen de un arma asegurada, estas tiendas suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México.

Esta es la segunda demanda de México en contra de establecimientos que comercian con armas. La primera se presentó en Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses, que actualmente se encuentra en etapa de apelación.

Comentarios