Baja 48% el promedio diario de homicidios en México

El Gobierno atribuyó la baja a su estrategia de seguridad y destacó que Nuevo León redujo 50.6% su promedio diario de asesinatos

El gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 casos por día, lo que representa 41 asesinatos menos diariamente, de acuerdo con cifras presentadas durante el informe de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reducción es resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, las labores de inteligencia e investigación y la coordinación entre autoridades.

Señaló que el objetivo es mantener la tendencia a la baja en homicidios, robos y extorsiones mediante el trabajo permanente del Gabinete de Seguridad.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes desde 2015 y que el primer semestre del año fue el de menor incidencia desde 2016, con 49.7 asesinatos diarios.

Agregó que ocho estados concentraron el 54% de los homicidios dolosos del país, mientras que 29 entidades redujeron su promedio diario respecto al mismo periodo de 2025; entre ellas destacó Nuevo León, con una disminución de 50.6 por ciento.

En materia de delitos de alto impacto, indicó que el promedio diario descendió 32%, al pasar de 636.6 casos en octubre de 2024 a 430.1 en junio de 2026.

Con cifras preliminares, añadió que la incidencia anual de estos delitos muestra una reducción de 53% en comparación con 2018.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 fueron detenidas más de 59,500 personas por delitos de alto impacto, además de asegurarse 31,000 armas de fuego, cerca de 500 toneladas de droga y más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

También reportó el desmantelamiento de 2,600 laboratorios clandestinos de metanfetamina y la detención de mil 674 presuntos extorsionadores como parte de la estrategia nacional contra ese delito.

En tanto, la Secretaría de Gobernación reportó que las acciones de prevención incluyeron más de 7.3 millones de servicios y trámites en comunidades prioritarias, la conformación de 1,788 Comités de Jóvenes por la Transformación, la entrega de más de 3.4 millones de artículos mediante el Tianguis del Bienestar y el canje voluntario de 11,684 armas de fuego a través del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

Seguridad, en cifras

Homicidio doloso

Indicador Cifra Disminución del promedio diario (septiembre 2024-junio 2026) 48% Promedio diario en septiembre de 2024 86.9 homicidios Promedio diario en junio de 2026 45.4 homicidios Reducción respecto al inicio del sexenio 41 homicidios menos por día

Delitos de alto impacto

Indicador Cifra Reducción del promedio diario 32% Promedio diario anterior 636.6 casos Promedio diario actual 430.1 casos Reducción anual preliminar frente a 2018 53%

Resultados operativos (octubre de 2024-junio de 2026)

Acción Resultado Personas detenidas por delitos de alto impacto 59,500 Armas de fuego aseguradas 31,000 Drogas decomisadas Casi 500 toneladas Pastillas de fentanilo aseguradas Más de 5 millones Presuntos extorsionadores detenidos 1,674

Prevención