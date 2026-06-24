Atribuyó el resultado a acuerdos para frenar precios de combustibles y canasta básica, además de la baja en el costo del jitomate

Inicio / Nacional / Celebra presidenta baja de inflación a 3.55% en junio

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este miércoles una nueva reducción de la inflación en México, que se ubicó en 3.55% durante la primera quincena de junio, acumulando seis quincenas consecutivas de descenso.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal consideró que el comportamiento de los precios refleja los resultados de diversas acciones implementadas por el Gobierno federal para contener el costo de combustibles y productos de consumo básico.

“La verdad es mucho trabajo que ha hecho el equipo”, expresó Sheinbaum al referirse a las estrategias aplicadas por distintas dependencias federales para mantener la estabilidad de precios.

Te puede interesar: Inflación sigue a la baja; se posiciona hasta 3.55% en junio

Combustibles y canasta básica, entre los factores clave

Explicó que uno de los elementos que ha contribuido a la desaceleración de la inflación es el acuerdo alcanzado con empresarios gasolineros para mantener un límite máximo en los precios de la gasolina Magna y el diésel.

Asimismo, destacó el trabajo realizado a través del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), mediante acuerdos voluntarios con productores, distribuidores y comercializadores de alimentos básicos.

“La verdad es mucho trabajo que ha hecho el equipo, de lo que tiene que ver con el trabajo que se hace en Pemex y en la Secretaría de Energía para convencer a todos los gasolineros de límite máximo en el precio del diésel y de la gasolina Magna, y un trabajo permanente para el Pacic para la canasta básica”, señaló.

El jitomate registra una baja importante

Entre los productos que mostraron una disminución relevante en sus precios, la jefa del Ejecutivo destacó el caso del jitomate, uno de los alimentos que durante los últimos meses había registrado incrementos considerables.

Atribuyó parte de esta reducción al combate de prácticas especulativas en el mercado.

“Particularmente algunos productos que estaban con precios muy altos como el jitomate”, comentó.

Además, añadió que también disminuyó “una parte de especulación que había con el precio del jitomate”, lo que ayudó a estabilizar su costo para los consumidores.

Confía en estabilización del petróleo

Con respecto al contexto internacional, marcado por las tensiones en Medio Oriente y el conflicto entre Irán e Israel, factores que han generado volatilidad en los mercados energéticos, aseguró que existe confianza en que el precio internacional del petróleo encuentre un punto de equilibrio en las próximas semanas.

“Aún con las dificultades de una situación internacional por la guerra en Irán, hay confianza en que baje el precio del petróleo hasta alcanzar algo razonable”, indicó.

Sostuvo que, además de la desaceleración inflacionaria, la economía mexicana mantiene señales positivas de crecimiento.

Te puede interesar: Crece economía mexicana 2.3% anual durante abril: Inegi

Destacó especialmente el dinamismo del sector de la construcción, impulsado por proyectos públicos y privados, así como por el Programa Nacional de Vivienda.

“Aún en esas circunstancias, la economía va creciendo y mucho tiene que ver con la construcción”, afirmó.

Señaló que el programa de vivienda no solo busca ampliar el acceso a hogares para personas de menores ingresos, sino que también funciona como un motor económico al generar empleos e inversión.