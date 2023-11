Busca a su hijo de 5 meses; expareja no lo regresó

Una mujer utilizó las redes sociales para denunciar la sustracción de su hijo de tan solo cinco meses de nacido por parte de expareja.

Con la leyenda "Buscando a Máximo", la mujer originaria de Puebla, refiere que el papá del niño le 'escondió' a su hijo en medio de una convivencia y ya no se lo regresó.

La mujer identificada como Daniela Díaz Rangel tiene más de 40 días sin saber nada de su hijo, ni poder verlo.

Máximo nació el 03 de junio y su madre señala que le fue arrebatado de sus brazos el día 26 de septiembre del presente año.

La mujer asegura que después de que dio a luz, se dio cuenta que su expareja y sus familiares querían quitarle a su hijo por lo que se refugió con su familia.

Los padres firmaron un convenio en donde la mujer recibió la custodia de su hijo, mientras que el tendría las visitas de convivencia.

Daniela detalla que volvió a confiar en el papá de su hijo y sus familiares y el 26 de septiembre durante una convivencia no le regresaron a su bebé.

"El señor Manuel de Jesús simplemente no ha dado ninguna señal, no tengo información de mi hijo, no tengo fotos, no tengo videos, no se si está bien, si está mal", dijo la mujer.

Una juez emitió una orden en donde Manuel y su familia tenían tres días para entregarle a su hijo a Daniela, pero esto no ocurrió.

Según la versión de algunos vecinos, su expareja y familiares no se encuentran en su domicilio, por lo que no descarta que ya no se encuentren en Puebla.

La mujer dijo que ha buscado apoyarse en las autoridades, pero ve poco avance en su caso por lo que desea que su historia se haga viral para poder recuperar a su hijo Máximo.

