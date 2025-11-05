Capturan en Culiacán a 'El Dany', buscado por el FBI

En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Daniel “N”, alias “El Dany”, ciudadano estadounidense señalado por delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

El detenido era objetivo prioritario de las autoridades de Estados Unidos y contaba con una orden de arresto y una ficha roja emitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En Culiacán, Sinaloa, personal de la @SSPCMexico detuvo a Daniel “N”, alias “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de… pic.twitter.com/nW0jKcVIHN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2025

De acuerdo con la SSPC, la captura fue resultado del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad de México y las agencias internacionales en el marco de la cooperación binacional para combatir el tráfico de drogas.

“El Dany” será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Comentarios