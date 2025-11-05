Cerrar X
Capturan en Culiacán a 'El Dany', buscado por el FBI

El detenido era objetivo prioritario de las autoridades de Estados Unidos y contaba con una orden de arresto y una ficha roja emitida por el FBI

  • 05
  • Noviembre
    2025

En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Daniel “N”, alias “El Dany”, ciudadano estadounidense señalado por delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

El detenido era objetivo prioritario de las autoridades de Estados Unidos y contaba con una orden de arresto y una ficha roja emitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

De acuerdo con la SSPC, la captura fue resultado del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad de México y las agencias internacionales en el marco de la cooperación binacional para combatir el tráfico de drogas.

“El Dany” será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.


