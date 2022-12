AMLO defiende 'Plan B' tras rechazo a reforma electoral

A pesar de ser rechazada la reforma electoral para modificar el Instituto Nacional Electoral (INE) en la Cámara de Diputados durante la noche de este martes 6 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se hayan aprobado 'algunas' reformas contempladas en el 'plan B' sobre la propuesta de ley original.

Cabe mencionar que debido a que López Obrador esperaba el rechazo en el Palacio de San Lázaro sobre la reforma electoral, presentó ese mismo martes la reforma legal para modificar seis leyes secundarias, dígase el 'plan B', que se aprobó con mayoría simple para turnarse al Senado.

De las seis reformas a las leyes que contemplaba el 'plan B', solo dos fueron aprobadas y se expidió una tercera, a continuación las propuestas:



- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

- Ley General de Partidos Políticos

- Ley General de los Medios de Impugnación.

- Ley General de Comunicación Social.

- Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



De las anteriores mencionadas, solamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos fueron avaladas para reformarse, además de que se expidió una tercera, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral; cabe aclarar que estas reformas se aprobaron con 267 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones.

Por su parte, las áreas que no 'pasaron' en la Cámara de Diputados son aquellas que contemplaban la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de ciudadanos, la reducción del presupuesto a dicho instituto, que se eliminen a los 200 diputados plurinominales y de listas; y la disminución del presupuesto a los partidos.

'Los opositores no quieren que los ciudadanos elijan a los consejeros (del Instituto Nacional Electoral) y también que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más altos en el mundo, y rechazaron la reducción del número de diputados, además del presupuesto a los partidos políticos', comentó López Obrador.

Sin embargo, el Ejecutivo defendió el 'plan B' entre los cuales se encuentra la eliminación de monederos electrónicos, la reducción del gasto del INE, que no se facilite la compra del voto, entre otras.

'Es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE', dijo el Ejecutivo.

'También se logró que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores, pues tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas y de la sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por lo potentados de México que no quieren la democracia, no quieren que el pueblo sea el que mande', añadió.