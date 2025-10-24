Celebrarán audiencia por compra de ventiladores para Covid-19

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrrostro informó que denunciarán a la empresa británica VIVA Enterprise por no entregar 1,000 ventiladores comprados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Buenrrostro detalló que el contrato se firmó el 4 de abril y el Instituto de Salud para el Bienestar transfirió $1,416 millones de pesos para adquirir dichos equipos.

Detalló que desde que se emitió la alerta en México el 23 de marzo del 2020, realizaron la adquisición de los equipos al firmar un contrato con el titular del INSABI.

Dos semanas después, la empresa reportó un retraso en el suministro de ventiladores por "regulaciones chinas", mientras que dos días después anunciaron la escasez de los equipos. Al solicitar la devolución, solo se les regresan $401 millones de pesos, lo equivalente a 300 ventiladores.

Después, recibieron 50 ventiladores, mientras que Viva Enterprise mencionó que ya fueron entregados 515 artefactos. Sin embargo, fue hasta el 18 de diciembre cuando VIVA informó la entrega de 465 ventiladores en el puerto de Manzanillo.

Ante esta situación, la secretaria informó que el INSABI presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en 2021, la cual aún se encuentra en investigación.

Por su parte, el IMSS Bienestar mantiene un juicio en Londres ante Tribunales Mercantiles de la Propiedad para reclamar $761.7 millones de pesos.

Sin embargo, anunció que en 2025 se celebrará una audiencia previa al juicio con duración de 14 días en la segunda quincena de enero.

