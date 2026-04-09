Celebrarán Día K-pop en Nuevo León para Mundial 2026

Nuevo León tendrá un Día K-pop durante el Mundial 2026 como parte de las actividades del Fan Fest en Monterrey, confirmó el gobernador Samuel García durante su gira de trabajo por Corea del Sur.

Organizan Día K-pop en el Fan Fest de Monterrey

El mandatario estatal explicó que la intención es aprovechar el partido que disputará Corea del Sur en el estado para organizar una jornada especial dedicada a la cultura coreana y al fenómeno global del K-pop.

“Ahorita les hemos dicho aquí a los amigos coreanos que el tercer juego es en Monterrey, Corea-Sudáfrica, y que queremos llevar al Fan Fest un K-pop”, declaró.

Alistan anuncio del grupo coreano participante

El gobernador adelantó que en las próximas horas podría confirmarse qué grupo coreano participará, aunque evitó revelar detalles antes del anuncio oficial.

“En unas horas vamos a confirmar qué grupo va para allá, pero no les puedo decir”, dijo.

Buscan atraer a comunidad coreana y aficionados

El gobernador señaló que este evento busca recibir tanto a los aficionados que viajarán desde Corea del Sur para el Mundial, como a la comunidad coreana que ya reside en Nuevo León, integrada en buena medida por trabajadores y familias vinculadas a KIA, Hyundai y empresas proveedoras.

“Para todos los más de 15 mil coreanos que ya viven y trabajan en Nuevo León, en KIA, en Hyundai y proveedores, vamos a tenerles en el Fan Fest un día coreano”, sostuvo.

K-pop como fenómeno global impulsa el evento

García añadió que la propuesta también representa una oportunidad para conectar con el público local, al considerar que el K-pop se ha consolidado como uno de los géneros musicales más influyentes del mundo.

El mandatario indicó que la cartelera completa del evento podría quedar definida a finales de abril.

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