Cemex premia lo mejor de la arquitectura en 2024

Cemex anunció a los ganadores del Premio Obras Cemex 2024 en una ceremonia efectuada en Monterrey, México a la cual asistieron destacados arquitectos, diseñadores, ingenieros y profesionales de la industria de la construcción de distintas partes del mundo.

El certamen, que desde 1991 reconoce los mejores proyectos de construcción en México y el mundo, recibió 355 postulaciones nacionales y una amplia variedad de proyectos de 17 países. Un jurado de prestigiosos arquitectos seleccionó a los ganadores entre 23 proyectos finalistas de la Edición Nacional y 43 de la Edición Internacional.

El jurado estuvo compuesto por 10 reconocidos arquitectos e ingenieros de México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Bélgica y Colombia.

Ganadores Internacionales por Categoría

Vivienda Colectiva

1er lugar: The Village

2do lugar: Helen Diller Anchor House

3er lugar: La Pigna

Espacio Público

1er lugar: Malecón de Villahermosa

2do lugar: Smetanova lávka (Smetana’s Footbridge)

3er lugar: Ciudad de las Artes

Edificación de Uso Colectivo

1er lugar: Gampa a Sféra Pardubice

2do lugar: Mira Earth Studios

3er lugar: One Za’abeel

Vivienda Unifamiliar

1er lugar: Kupuri

Mención honorífica: Pompey Estate Residence and Studio

Infraestructura

1er lugar: Sixth Street Viaduct Replacement Project

2do lugar: New Dirout group of regulators-finished sections

Creatividad en Concreto

Mención honorífica: Fish Reef

Un Futuro Sostenible

1er lugar: Malecón de Villahermosa

Ganadores en México por Categoría

Vivienda Colectiva

1er lugar: The Village

2do lugar: Naya

3er lugar: Ophelia

4to lugar: Torre Helea

Espacio Público

1er lugar: Malecón de Villahermosa

2do lugar: Centro de Desarrollo Comunitario y Deportivo de Tizayuca, Hidalgo

3er lugar: Mercado Público Huimanguillo

4to lugar: Plaza Principal Cosoleacaque Veracruz

Edificación de Uso Colectivo

1er lugar: Mira Earth Studios

2do lugar: Reconstrucción del edificio de gobierno y remodelación de las plazas centrales en Iguala Gran Acuario Mazatlán "Mar de Cortés"

Mención honorífica: Miyana

Mención honorífica: Vinícola Pictograma

Vivienda Unifamiliar

1er lugar: Kupuri

2do lugar: Casa Matilda

3er lugar: Casa Itambe

Menición honorífica: Casa AV

Infraestructura

1er lugar: UMG Guadalajara

2do lugar: Puente Verde

3er lugar: Puente Atirantado

Creatividad en Concreto

1er lugar: Fish Reef

2do lugar: Cascarón prefabricado de concreto arquitectónico

3er lugar: Construcción de espacio público Las Ventanas



La lista completa de los ganadores del Premio Obras Cemex 2024 se encuentra publicada en: https://www.premioobrascemex.com/home

El Premio Lorenzo H. Zambrano 2024, el cual reconoce la trayectoria de un arquitecto o ingeniero destacado cuya labor sea significativa y memorable en México y a nivel internacional, fue también entregado durante la ceremonia. Este año fue otorgado al Dr. Roberto Stark por su compromiso con la sostenibilidad y su dedicación con la formación de nuevas generaciones de ingenieros.

Durante más de 18 años Cemex ha impulsado el desarrollo de jóvenes arquitectos recién graduados cuyo trabajo académico y profesional demuestra un potencial extraordinario a través de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano.

En el evento se otorgó la Beca 2024 a la Arquitecta Emilia Avendaño Granados, egresada del ITESO, y quien iniciará estudios de posgrado en Master of Conservation of Monuments and Sites en KU Leuven, en Bélgica.

El Premio Obras CEMEX reconoce el talento y visión de arquitectos e ingenieros que diseñan edificaciones sostenibles para el beneficio de generaciones presentes y futuras. Celebrado desde 1991, el Premio Obras se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes en arquitectura y construcción.

Acerca de Cemex

Cemex es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a construir un mejor futuro a través de productos y soluciones sostenibles. Cemex está comprometida a alcanzar una neutralidad de carbono a través de innovación constante y liderazgo en investigación y desarrollo dentro de la industria. Cemex está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. Cemex ofrece cemento, concreto premezclado, agregados, y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, por favor visite www.cemex.com



Información de Contacto

Relación con Medios - Cemex

Jorge Pérez

(81) 8259-6666

jorgeluis.perez@cemex.com



Relación con Medios – Cemex México

Iván Ventura

(81) 8328-3270

ivan.ventura@cemex.com

Comentarios