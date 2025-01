Cierran UE y México negociación de un renovado acuerdo comercial

Este viernes, la Unión Europea (UE) y México alcanzaron un hito significativo al cerrar las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global, vigente desde el año 2000.

Dicho renovado pacto, que será firmado y ratificado próximamente, promete transformar las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre ambos bloques.

La Comisión Europea destacó que el nuevo acuerdo establecerá un marco ambicioso y moderno para fomentar el diálogo político, la cooperación estratégica y el fortalecimiento de relaciones económicas.

Además. la modernización busca adaptarse a los desafíos actuales y crear nuevas oportunidades, particularmente en sectores clave como el agroalimentario.

