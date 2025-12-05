Podcast
Nacional

Claudia Sheinbaum y Donald Trump en su primer 'cara a cara'

La presidenta confirmó que, previo al sorteo del Mundial del 2026, sostendrá una reunión con el mandatario de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá

  • 05
  • Diciembre
    2025

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá una breve reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y otra con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el marco del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Además, tras el sorteo, se reunirá con mexicanos que allá residen.

Informó que hoy iniciará su viaje en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Nos vamos hoy en la tarde-noche a Washington. Vamos a usar un avión de la Sedena, por los tiempos de ida y vuelta. Dormimos en un hotel y en la mañana vamos al evento en el Kennedy Center".

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”.

Después del sorteo, "que dura como cuatro minutos, que es sacar la bolita y ver qué grupo vamos a encabezar como México, nos vamos a nuestros asientos y ahí se termina cómo se constituyen todos los grupos del mundial”.

Al terminar la ceremonia, “vamos a tener una reunión con mexicanos y mexicanas allá y nos regresamos mañana por la noche para poder estar el sábado temprano en la celebración (por los siete años de la transformación en el Zócalo capitalino)”.

Debido a que mañana se va a Washington, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará la mañanera del pueblo.

Buscarán acuerdos para seguir T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) no se termina y resaltó su deseo de poder acordar con Donald Trump “hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio”.

 “Separar esa integración le causa muchos problemas a Estados Unidos y también a México. Entonces mantenernos juntos es muy importante para la región, para nuestros pueblos y nuestras naciones”.


