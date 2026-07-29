Sheinbaum recibirá al presidente del Banco Mundial

Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para analizar mecanismos de financiamiento vinculados al Plan México

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La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este miércoles al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en una reunión enfocada en explorar mecanismos de financiamiento que permitan acelerar proyectos estratégicos contemplados dentro del Plan México.

El encuentro se realizará en Palacio Nacional y forma parte de los acercamientos que el organismo internacional ha mantenido con la Secretaría de Hacienda para analizar alternativas de apoyo financiero dirigidas al sector productivo.

Buscan fortalecer proyectos de inversión

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que las conversaciones se han centrado en esquemas de financiamiento que impulsen la participación de empresas privadas en proyectos vinculados al desarrollo económico del país.

“Ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de cierta política. En este caso, es el Plan México”, señaló.

La mandataria federal destacó que la intención es fortalecer la capacidad productiva nacional mediante inversiones que permitan generar más empleos y ampliar la actividad económica.

Producción, empleo e inversión como ejes

Reiteró que el Plan México tiene como objetivo incrementar la producción nacional y consolidar cadenas de valor con mayor contenido mexicano.

“Plan México significa producir más con más empleos y mejor remunerados para el mercado interno y para la exportación”, afirmó.

Dicha estrategia contempla una coordinación más estrecha entre el sector público y privado para desarrollar proyectos industriales, tecnológicos y de infraestructura, además de reducir la dependencia de importaciones en sectores estratégicos.

Además, consideró que el acercamiento del Banco Mundial representa una señal de confianza hacia la política económica impulsada por su administración.

Según explicó, el organismo ha mostrado interés en los proyectos que buscan fortalecer la industria nacional, aumentar la competitividad del país y aprovechar las oportunidades derivadas de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.