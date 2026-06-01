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Nacional

Coinciden CSP y papa León XIV en alertar sobre redes sociales

Claudia Sheinbaum alertó sobre campañas pagadas, desinformación, manipulación algorítmica y riesgos para la democracia, la libertad y la justicia social

  • 01
  • Junio
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a abrir una discusión nacional sobre el impacto de las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial en la sociedad, al considerar que las plataformas digitales ejercen una influencia cada vez mayor sobre la información, la política y la vida cotidiana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal retomó diversos fragmentos de una encíclica del papa León XIV para reflexionar sobre los riesgos asociados al uso de tecnologías digitales y la concentración del poder informativo en manos de unas cuantas empresas.

Sheinbaum afirmó que parte de las campañas de ataques dirigidas contra su gobierno se desarrollan a través de redes sociales mediante mecanismos que, dijo, no siempre reflejan debates auténticos entre ciudadanos.

Señaló que existen cuentas automatizadas y estrategias de difusión que buscan orientar conversaciones públicas mediante el uso de algoritmos y publicidad digital.

"Las redes sociales se han vuelto el principal factor de información, comunicación y aprendizaje, pero tienen algoritmos, no son neutrales", sostuvo.

También cuestionó quién controla las plataformas tecnológicas y quién define los criterios bajo los cuales se distribuye la información que reciben millones de usuarios.

Cita encíclica del papa León XIV

Como parte de su intervención, la titular del Poder Ejecutivo federal leyó varios apartados de una reciente encíclica del Papa León XIV relacionados con justicia social, tecnología digital e inteligencia artificial.

Destacó el planteamiento del pontífice sobre la necesidad de que la justicia social también enfrente los desafíos derivados del entorno digital.

Entre los temas citados se encuentran los riesgos de exclusión tecnológica, la vigilancia invasiva, los algoritmos opacos y la discriminación generada por sistemas automatizados.

También retomó los apartados del documento papal que advierten sobre las decisiones automatizadas que afectan la vida de las personas.

Según la encíclica, decisiones relacionadas con empleo, acceso a créditos, servicios o reputación podrían quedar en manos de sistemas incapaces de comprender elementos humanos como la compasión, el perdón o la posibilidad de cambio.

Asimismo, el texto advierte que la inteligencia artificial puede reproducir prejuicios y posiciones ideológicas de quienes diseñan los algoritmos.

Llama a discutir el papel de las plataformas

La titular del Poder Ejecutivo consideró indispensable analizar el papel que desempeñan las grandes empresas tecnológicas en la difusión de información y en la configuración de la opinión pública.

Sostuvo que cuando existen intereses económicos detrás de la circulación de contenidos digitales es necesario examinar cómo operan los algoritmos y cuáles son sus efectos en la sociedad.

"Vale la pena entender cómo nos estamos informando", expresó.

Además, planteó que esta conversación debe extenderse más allá de la esfera política y llegar a hogares, escuelas y espacios públicos.

Entre los temas que propuso analizar se encuentran el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan en redes sociales, la información que consumen y los efectos que estas plataformas pueden tener en la salud emocional y en la formación de opiniones.

Finalmente, adelantó que en los próximos días continuará abordando estos temas durante sus conferencias matutinas, al considerar que la influencia de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial representa uno de los debates más relevantes para el futuro de la sociedad.


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