Coinciden Greer y Sheinbaum en fortalecer cadenas de suministro

Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer revisaron temas clave del tratado; Marcelo Ebrard confirmó que habrá una cuarta ronda en septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvieron una reunión en el marco de la tercera ronda de negociaciones bilaterales para la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante el encuentro, ambas partes revisaron el estado de las conversaciones sobre temas relacionados con la seguridad económica, el ámbito laboral, agricultura, servicios de pago electrónico, acero, aluminio y sus derivados, así como el sector automotriz.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Greer reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum y su compromiso para fortalecer la relación económica entre ambos países. Los funcionarios coincidieron en la importancia de mantener la cooperación bilateral, impulsar la manufactura regional, fortalecer las cadenas de suministro de Norteamérica y atender prácticas comerciales consideradas desleales por países externos al tratado.

El representante comercial estadounidense y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacaron la colaboración entre la USTR y la dependencia mexicana, además de acordar que los equipos de negociación continúen los trabajos durante una cuarta ronda bilateral prevista para septiembre de 2026 en Washington, D.C.