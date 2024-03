Colaboran SICT y NASA para la llegada del eclipse solar a México

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), estará colaborando con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para la observación del próximo eclipse total de Sol, que será concretado el 8 de abril del presente año.

El mejor punto geográfico para instalarse y documentar este evento astronómico será en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, según especifico la NASA, a través de su Instituto Virtual de Exploración y Estudios del Sistema Solar (SSERVI).

Se estima que la fase total del eclipse, en esta zona, empezará a las 11:07:24 de la mañana y terminará a las 11:11:45, justo cuando Sol encuentre su posición de cenit. Dicho esto, la "fase total" del fenómeno será de 4 minutos y 25 segundos.

Este evento dará inicio en la ciudad de Mazatlán y se desplazará hasta terminar en Terranova y Labrador, Canadá.

Aproximadamente 31 millones de personas, que viven en esta franja que atraviesa México, Estados Unidos y Canadá, observarán la interposición de la luna total sobre el sol.

En la mayor parte del continente americano, contando las etapas parcial y total, se espera que la duración de todo el evento sea de 2 horas y 41 minutos.

Sin embargo, los entusiastas por presenciar con mayor claridad el eclipse se estarán desplazando a entidades como Sinaloa, Durango y Coahuila, donde en este último mencionado participará el Science Museum The Exploratorium de San Francisco, California.

Así mismo, la SICT informó que se estima un gran flujo de observadores a nivel nacional:

Mazatlán, Sinaloa: 501,444

Durango, Durango: 688,697

Torreón, Coahuila: 639,629

Monclova, Coahuila: 237,951

Piedras Negras, Coahuila: 176,327

Por otro lado, otras ciudades de México sumarán observadores potenciales que serán espectadores de un eclipse parcial en distintos porcentajes, según su posición geográfica:

Chihuahua 90.94%

Monterrey 95.43%

Guadalajara 90.42%

León 86.86%

Ciudad de México 74.20%

Ante la proximidad a la fecha, la SICT reitera su llamado a la población a no mirar directamente al Sol durante dicho fenómeno. Así mismo, se enfatiza que objetos como las gafas comunes, incluso las muy oscuras, no son seguras, ya que no protegen de lesiones los ojos de adultos ni de niños.

