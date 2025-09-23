Comparece Hernán Bermúdez; deliberan si será vinculado a proceso

Se delibera si Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de la organización criminal La Barredora, será vinculado a proceso o quedará en libertad por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

La audiencia se desarrolla de manera remota, con un juez de control del fuero común en Tabasco enlazado por videoconferencia con el Centro Federal de Readaptación Social No. 1. El Altiplano, en el Estado de México, donde Bermúdez permanece recluido tras su expulsión de Paraguay.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Tabasco formula la imputación y presenta los datos de prueba, mientras la defensa expone sus argumentos antes de que el juez emita la resolución correspondiente.

Cabe recordar que el exsecretario de Seguridad de Tabasco tiene pendiente una orden de aprehensión en el fuero federal, solicitada por la Fiscalía General de la República, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Comentarios