Comparece hermana de Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

La FGR la señala por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a la compra de la planta de fertilizantes

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, compareció este jueves ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde la Fiscalía General de la República (FGR) inició su imputación por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados.

FGR la acusa de presunto lavado de recursos vinculados a Agronitrogenados

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público acusó a Gilda Susana Lozoya de presuntamente participar en el lavado de 3.5 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados con la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex.

La comparecencia se llevó a cabo horas después de que agentes de la FGR cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Alemania.

Según la Fiscalía, la imputada habría intervenido en el manejo y ocultamiento de recursos de origen presuntamente ilícito mediante un esquema de triangulación financiera relacionado con la adquisición de la planta de fertilizantes.

Las investigaciones señalan que Gilda Susana Lozoya recibió derechos sobre la empresa offshore Tochos Holding Limited, sociedad que habría sido utilizada para administrar recursos vinculados con Emilio Lozoya Austin y ocultar el origen del dinero empleado en diversas operaciones patrimoniales.

Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan la imputación, mientras que la defensa de la acusada expuso sus argumentos procesales. Será el juez de control quien determine su situación jurídica una vez que concluya la audiencia inicial.

El caso Agronitrogenados continúa generando nuevas investigaciones

El caso Agronitrogenados deriva de la compra que Pemex realizó en 2014 de una planta de fertilizantes propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), operación que la FGR investiga por un presunto sobreprecio y el pago de sobornos para concretar la transacción.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía sostiene que recursos relacionados con esa operación fueron transferidos a cuentas bancarias en el extranjero y posteriormente canalizados mediante empresas constituidas fuera de México, lo que dio origen a diversas investigaciones por presunto lavado de dinero.

La comparecencia de Gilda Susana Lozoya representa un nuevo avance en las investigaciones derivadas del caso Agronitrogenados, uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes vinculados con Petróleos Mexicanos en los últimos años.