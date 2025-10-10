Cerrar X
clara_brugada_sheinbaum_34501c0619
Confirma Sheinbaum que no asistirá al informe de Clara Brugada

Señaló que enviará a un representante y permanecerá en la zona metropolitana atendiendo actividades en la Ciudad de México y el Estado de México

  • 10
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no participará en la rendición de cuentas de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, programada para este domingo en el Congreso local.

Durante su conferencia matutina la mandataria federal explicó que enviará a un secretario como representante.

“Va a ir un secretario, todavía estamos en esa determinación y muchas felicidades a la Jefa de Gobierno”, señaló Sheinbaum.

La mandataria detalló que este fin de semana se mantendrá activa en la zona metropolitana, realizando tareas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, lo que impedirá su presencia en el Congreso capitalino.


