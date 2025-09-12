Cerrar X
Confirman autoridades el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro

El caso de la mujer se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se diera a conocer que usó su cuerpo para proteger a su nieta de las llamas

  • 12
  • Septiembre
    2025

Después de un primer informe erróneo sobre su muerte, autoridades de la Ciudad de México confirmaron este viernes el fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro.

El caso de la mujer se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se diera a conocer que usó su cuerpo para proteger a su nieta de las llamas, lo que le provocó quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Este jueves por la noche se informó que la mujer estaba dentro de la lista de personas que perdieron la vida tras la explosión de una pipa en Iztapalapa; sin embargo, al día siguiente las autoridades admitieron que cometieron un error y que ella seguía con vida; aunque este viernes ya se confirmó su deceso.

La mujer luchó por tres días contra varias quemaduras de tercer grado provocadas por las llamas y aunque su recuperación era muy complicada, su familia nunca perdió la esperanza.

Aunque le costó la vida, doña Alicia logró su cometido y le salvó la vida a su nieta, quien sigue internada en el hospital, pero reportes informaron que su salud evoluciona favorablemente.


