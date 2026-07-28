Confirman identidad de dos trabajadores de Pasta de Conchos

Las autoridades señalaron que los trabajos continúan de manera coordinada entre instancias federales, peritos forenses y equipos especializados

El Gobierno de México dio a conocer un nuevo corte de resultados en el proceso de identificación de los mineros recuperados en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde en 2006 ocurrió una explosión que dejó atrapados a 65 trabajadores.

Confirman identidad de otros dos mineros

En este último informe, se confirmó la identificación de los compañeros mineros José Armando Castillo Moreno y José Guadalupe García Mercado, hecho que ya fue comunicado a sus respectivas familias. Con esta actualización, suman 31 mineros identificados, de los cuales 28 han sido entregados de manera digna a sus familias.

Las autoridades señalaron que los trabajos continúan de manera coordinada entre instancias federales, peritos forenses y equipos especializados, con el objetivo de avanzar en la identificación total de los restos recuperados conforme a los procesos científicos correspondientes.

Continúa proceso de reparación histórica

El caso de Pasta de Conchos ha sido un referente nacional en materia de seguridad minera y derechos laborales, y ha derivado en compromisos del Estado mexicano para reanudar las labores de rescate.

Este proceso fue reactivado como parte de una política de reparación histórica hacia las familias afectadas, quienes han mantenido su exigencia de justicia desde el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006