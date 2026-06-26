Crecen 18% visitas a museos y zonas arqueológicas por Mundial

Entre 2024 y 2026, los 184 museos y 195 zonas arqueológicas administrados por el Gobierno de México recibieron más de 57.4 millones de visitantes

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La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que entre 2024 y 2026, los 184 museos y las 195 zonas arqueológicas del país recibieron más de 57.4 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 18%.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria señaló que el aumento coincide con el impulso turístico generado por el Mundial y con una inversión federal destinada a mejorar la infraestructura cultural.

"Hemos tenido un incremento muy significativo de visitantes y turistas del 18 por ciento, lo cual es mucho. En estos dos años recibimos, imagínense, 57 millones de visitantes y turistas", destacó.

Añadió que, en el contexto del denominado Mundial Social, el Gobierno federal destinó $400 millones de pesos para fortalecer la red de museos y zonas arqueológicas.

"En el marco del Mundial Social hemos fortalecido la infraestructura con una inversión también de 400 millones de pesos", afirmó.

Curiel explicó que la estrategia cultural contempla actividades en todo el país para aprovechar la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Destacó que recientemente fueron renovados espacios como Teotihuacán, con nueva señalética, así como el Museo de la Grandeza Maya, proyectos que buscan mejorar la experiencia de los visitantes y aumentar la difusión del patrimonio nacional.

Invitó a recorrer las exposiciones temporales instaladas en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y otros estados, donde el futbol sirve como punto de partida para acercar al público a la historia y la cultura mexicana.

Uno de los ejes de la programación cultural gira en torno al juego de pelota mesoamericano, considerado una de las tradiciones más importantes de las civilizaciones prehispánicas.

"La pelota tiene en México, en nuestro país desde la época mesoamericana, más de tres mil años", recordó la funcionaria.

Entre las muestras destaca "El juego de pelota en Tenochtitlán", instalada en el Museo del Templo Mayor, donde se explica el significado religioso, político y social de esta práctica.

"Es una exposición que habla justamente del ritual religioso, político y social de esa práctica", explicó.

En el Museo Nacional de Antropología también se exhibe "Tlachtli. Espacios de Juego Sagrado", del fotógrafo Santiago Arau, integrada por imágenes aéreas de distintos campos de juego de pelota en zonas arqueológicas del país.

Además, el recinto alberga la exposición "Futbol 2026", de la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, quien revisita la relación entre el futbol y la identidad cultural mexicana, retomando una serie fotográfica realizada durante el Mundial de 1986 y actualizándola cuatro décadas después.

Bellas Artes abre espacio al arte chicano

Destacó también la exposición de arte chicano presentada en el Palacio de Bellas Artes, la primera en la historia del recinto dedicada a los colectivos artísticos de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos.

"Es la primera vez que el Museo de Bellas Artes abre las puertas a todos los colectivos de nuestros hermanos migrantes. Es una exposición que ha tenido muchísima afluencia", señaló.

También resaltó la buena respuesta del público a la exposición dedicada a Roberto Montenegro, uno de los pioneros del muralismo mexicano.

"No es tan conocido como Diego Rivera o Siqueiros, pero es importantísimo porque también habla de las artes populares de nuestro país", comentó.

Enfatizó en la reciente apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ubicado frente al Templo Mayor, proyecto impulsado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para colocar al patrimonio vivo en el centro de la política cultural.

El recinto cuenta con 12 salas dedicadas al patrimonio textil mexicano, espacios para exposiciones permanentes, talleres, residencias para artesanas y artesanos, actividades infantiles y una tienda de Fonart.

Durante los trabajos de restauración del inmueble también fueron encontrados vestigios arqueológicos, entre ellos esculturas y restos de una antigua escalinata mexica, los cuales forman parte del recorrido del museo.

Finalmente mencionó que dicho proyecto tiene un modelo de gestión distinto, ya que las decisiones son tomadas de manera conjunta con representantes de las comunidades indígenas y afromexicanas.