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Finanzas

Exportaciones de autos ligeros crecen 11% en abril

La industria automotriz mexicana elevó exportaciones 11.4% anual en abril y 4.68% en el primer cuatrimestre de 2026, con Estados Unidos como principal mercado

  • 11
  • Mayo
    2026

Las exportaciones de vehículos ligeros fabricados en México registraron un fuerte repunte durante abril de 2026, al crecer 11.4% anual, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), consolidando así una tendencia positiva para el sector en los primeros meses del año.

Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), durante abril se exportaron 286 mil 317 unidades, es decir, 29 mil 364 vehículos más en comparación con el mismo mes de 2025.

En paralelo, la producción nacional de vehículos ligeros alcanzó 329 mil 878 unidades en abril, lo que significó un incremento anual de 2.14%, equivalente a 6 mil 914 unidades adicionales frente al mismo periodo del año anterior.

Con ello, la industria automotriz mexicana mantuvo estabilidad en su ritmo de manufactura, impulsada principalmente por la fabricación de camiones ligeros, segmento que continúa dominando el mercado nacional.

Primer cuatrimestre supera el millón de exportaciones

Entre enero y abril de 2026, México exportó un millón 81 mil 948 vehículos ligeros, cifra que representó un crecimiento de 4.68% respecto al mismo lapso de 2025, con 48 mil 393 unidades más.

Este resultado marca el tercer año consecutivo en que las exportaciones automotrices del país superan el millón de unidades durante el primer cuatrimestre.

Estados Unidos se consolidó como el principal comprador de vehículos ligeros mexicanos, al concentrar 76% del total exportado, equivalente a 821 mil 984 unidades.

Canadá ocupó el segundo lugar, con 134 mil 245 vehículos, lo que representó 12.4% del total.

En los primeros cuatro meses del año, la producción acumulada fue de un millón 299 mil 157 unidades, un incremento de 0.91% frente al mismo periodo de 2025.

Del total producido, los camiones ligeros representaron 80%, con un millón 38 mil 882 unidades, mientras que el resto correspondió a automóviles.

 


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